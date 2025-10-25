Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

Дрозденко: Угроза БПЛА объявлена в Ленобласти, скорость интернета может упасть

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ленинградской области. Об угрозе предупредил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он также заявил, что в связи воздушной опасностью скорость интернета в Ленобласти может упасть. Так, сигнал мобильного интернета может снизиться с 4G до 2G.

Сигнал «Воздушная опасность» означает, что существует риск попытки ударов беспилотников по объектам промышленности, транспорта и энергетики региона.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Санкт-Петербурге. В МЧС России по городу предостерегли жителей от выхода из дома и контакта с неизвестными предметами.