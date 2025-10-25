В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС: В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА! Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы», — говорится в сообщении.

Утром 24 октября в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Речь шла о запретах на вылеты для авиагаваней Домодедово и Жуковский. Аналогичные меры были приняты днем ранее, когда в столице была объявлена опасность атаки БПЛА.

До этого дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. В результате удара российский город остался без света.