Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 25 октября 2025Россия

В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС: В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА! Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы», — говорится в сообщении.

Утром 24 октября в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Речь шла о запретах на вылеты для авиагаваней Домодедово и Жуковский. Аналогичные меры были приняты днем ранее, когда в столице была объявлена опасность атаки БПЛА.

До этого дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. В результате удара российский город остался без света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости