Украинские дроны-камикадзе атаковали подстанцию в российском регионе

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в Трубчевске

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что в результате удара российский город остался без света. На приложенных видео запечатлен начавшийся на подстанции пожар.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа. Из них один был сбит над территорией Курской области, а 57 — над Брянской областью.