13:54, 25 октября 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности большого пожара в Киеве

Большой пожар в Киеве тушат сотни спасателей и авиация
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Большой пожар, который разразился в Киеве, тушат сотни спасателей и авиация, общее число которых оценивается в 200 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧСГ), передает РИА Новости.

«К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве вспыхнули сильные пожары. Он уточнил, что горит «нежилая застройка». Пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском районах города, заявил Кличко. Отмечается, что пожарные ликвидируют возгорания.

Также уточняется, что одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве была полностью уничтожена в результате ракетного удара.

