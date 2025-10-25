Мир
18:24, 25 октября 2025Мир

В Малайзии броневики начали охранять подготовленный для Трампа отель

Полицейский конвой и броневики охраняют подготовленный для Трампа отель
Мария Черкасова

Фото: Evannovostro / Shutterstock / Fotodom

Для охраны отеля Ritz Carlton Kuala Lumpur в Малайзии, где остановится президент США Дональд Трамп, выставлены вооруженные полицейские и броневики, а дороги вокруг перекрыты. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп прибудет в Малайзию с рабочим визитом 26 октября. Он примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. В программе визита — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей, переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и заключение торгового соглашения.

Саммит АСЕАН уже начался 23 октября, а основная программа пройдет 26-28 октября. В мероприятиях участвуют лидеры региональных государств и приглашенные гости.

В рамках азиатского турне Трамп также планирует посетить Японию и Южную Корею, где проведет встречи с премьер-министром Японии и лидерами региона, а 30 октября состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это первая поездка Трампа в Юго-Восточную Азию с момента вступления в должность 47-го президента США в январе 2025 года.

