02:07, 25 октября 2025Россия

В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

В жилом многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Мощный взрыв раздался в жилом многоэтажном доме в Сочи. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале. Предварительно, несколько человек пострадали

Согласно имеющейся информации, взрыв на пятом этаже дома произошел в субботу, 25 октября, примерно в 01:15 ночи на улице Тимирязева.

«Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла. Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек», — пишет Shot.

Причины взрыва неизвестны, на место происшествия выехали спасатели.

Ранее взрыв неизвестного устройства произошел в квартире жилого дома в Калмыкии. По предварительным данным, пострадали два человека. Из дома эвакуировали 60 человек.

