В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

Полиция задержала около 40 участников массовой драки с палками и лопатами, которая произошла на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". (...) Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек», — написала Волк.

По ее словам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница ЖК «Прокшино» раскрыла подробности массовой драки. По ее словам, рядом с местом конфликта находилась подозрительная машина без номеров.