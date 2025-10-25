Силовые структуры
В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

Волк: Полиция задержала около 40 участников массовой драки в ЖК «Прокшино»
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Полиция задержала около 40 участников массовой драки с палками и лопатами, которая произошла на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". (...) Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек», — написала Волк.

По ее словам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница ЖК «Прокшино» раскрыла подробности массовой драки. По ее словам, рядом с местом конфликта находилась подозрительная машина без номеров.

