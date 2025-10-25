Россия
Названы подробности о подравшихся лопатами мигрантах в Москве

Москвичка рассказала о связанном с дракой мигрантов черном «Мерседесе»
Полина Луханина

Кадр: Telegram-канал Baza

Жительница жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» рассказала о черном Mercedes без номеров, из которого «руководили» массовой дракой мигрантов. Об этом сообщает «Подъем».

По словам местной жительницы, конфликт начался еще накануне, однако сегодня он перерос в настоящее столкновение. Она передала слова соседей: ранее возле жилого комплекса прошла громкая сходка, а утром к месту прибыли подозрительные люди на машине без номеров — предположительно, это представители подрядных организаций застройщика или частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связывают происходящее с борьбой за клиентов.

Отмечается также, что территория ЖК не передана городу, и отсутствуют камеры системы «Безопасный город». Жители неоднократно направляли запросы в различные органы с просьбой ускорить установку видеонаблюдения в общественных пространствах. До этого подобной массовой проблемы с мигрантами в районе не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что на место драки выехали полиция и Росгвардия со скорой. Местные жители сообщали, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на «непонятном языке».

