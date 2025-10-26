Блогер Лебедев заявил, что в России следует улучшить общественные туалеты

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России, заявив, что их следует улучшить. Свое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Единственная вещь, которую Москва не сделала, вроде лучший город на земле, все хорошо, но вот общественные сортиры, которые стоят в парках, — полное ***. И по внешнему виду, и по функциональности, и по всему», — посетовал Лебедев. Он признался, что не может объяснить, из-за чего обустройству туалетов не уделялось достаточно внимания.

По мнению дизайнера, красивые и удобные общественные туалеты будут вызывать у россиян чувство собственного достоинства. При этом блогер подчеркнул, что замена туалетов стоит недорого. «Хотя бы для вида общественные туалеты должны быть такие, чтобы на них было приятно посмотреть», — заключил Лебедев.

