Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

Блогер Лебедев призвал покупать целую колбасу, чтобы резать ее самостоятельно
Мария Большакова
Кадр: Артемий Лебедев / VK Видео

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам совет по тому, как резать колбасу и пить чай. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что не пьет чай в пакетиках, так как в них используется некачественное сырье. «Сначала какой-то чай подмели с пола, пыль от производства нормального чая, потом засунули в какой-то бумажный пакетик, потом туда капнули клея, потом какую-то железную скрепку, потом на веревку от "Тампакса" повесили и продают под соусом того, что это *** как удобно», — возмутился блогер.

Также, по его мнению, не следует покупать уже нарезанную колбасу. «Надо покупать ее целиком, батоном, и резать самому. Не развалишься», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев рассказал, как купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился. Он объяснил, что случайно купил средство для чистки вставной челюсти.

