16:08, 1 октября 2025

Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

Блогер Лебедев заявил, что по ошибке купил в Германии пасту для вставных зубов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился. Подробности инцидента он раскрыл в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев вспомнил, что в разговорном немецком вставную челюсть называют Dritte Zähne — «третьи зубы». Однако он не знал об этой особенности, когда посещал страну.

«Я как-то раз купил себе в Германии зубную пасту, не зная немецкого. И оказалось, что это паста для чистки вставных челюстей. Никогда так не плевался от того, что я себе нанес на зубную щетку», — рассказал дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что таксист отказался его везти и обматерил. По словам блогера, водитель сделал это из личной неприязни.

До этого дизайнер рассказал о жизни без одного органа. Он заявил, что более 15 лет назад ему удалили желчный пузырь.

.
