Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

Блогер Лебедев заявил, что по ошибке купил в Германии пасту для вставных зубов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился. Подробности инцидента он раскрыл в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев вспомнил, что в разговорном немецком вставную челюсть называют Dritte Zähne — «третьи зубы». Однако он не знал об этой особенности, когда посещал страну.

«Я как-то раз купил себе в Германии зубную пасту, не зная немецкого. И оказалось, что это паста для чистки вставных челюстей. Никогда так не плевался от того, что я себе нанес на зубную щетку», — рассказал дизайнер.

