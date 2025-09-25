Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

Блогер Лебедев рассказал, что таксист отказался его везти из-за личной неприязни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница BUBBLEGUNSHOW во «ВКонтакте»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что таксист высадил его из машины из-за личной неприязни и обматерил. Об этом случае он вспомнил в шоу «Кто твой подписчик?», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: "Я вас не повезу". Я такой: "Почему?" Он: "Потому что ты ***"», — рассказал дизайнер.

Он добавил, что в реальной жизни редко сталкивается с негативом от незнакомых людей. В интернете же, по словам Лебедева, он регулярно читает критические и враждебные комментарии в свой адрес.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что женщины отказываются ездить с ним в лифте. По словам Пучкова, они переживают за свою безопасность. Блогер признался, что считает такое поведение нормальным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

    Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

    Трамп вновь разочаровался в Путине

    Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

    Названа самая полезная часть курицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости