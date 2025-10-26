Достоверность мифа о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды оценили

Распространенное в быту «правило пяти секунд», согласно которому поднятую с пола еду можно считать безопасной, если она пролежала там недолго, является опасным заблуждением. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Эксперты отметили, что не существует безопасного промежутка времени, в течение которого еда может лежать на полу и не загрязниться. Процесс переноса микроорганизмов начинается мгновенно, в доли секунды, добавили в Роскачестве.

Специалисты пояснили, что ключевые факторы здесь — не столько время, сколько уровень влажности продукта и степень загрязненности поверхности.

Бактериям гораздо проще закрепиться на влажной пище: кусок арбуза или бутерброд с маслом моментально схватят с пола максимальное количество микроорганизмов. В то же время сухое печенье или сушка соберут их в меньшем объеме, но риск все равно остается Центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

По словам экспертов, даже визуально чистый пол может быть источником патогенных бактерий, таких как сальмонелла, листерия или кишечная палочка. Особенно это касается поверхностей в прихожей, санузле или на кухне, где ходят в уличной обуви.

Ковровое покрытие, которое кажется более мягким и безопасным, на самом деле обладает большей площадью для контакта и может быть еще более загрязненным, заявили в Роскачестве.

Единственно верное правило — это «правило нуля секунд»: любая еда, упавшая на пол, должна быть отправлена в мусорное ведро Центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

