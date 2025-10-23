Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

Врач общей практики Павлова: Фастфуд и трансжиры снижают уровень тестостерона

Чтобы поддерживать репродуктивную функцию и нормальный уровень тестостерона, мужчинам необходимо следить за питанием, напомнила врач общей практики Елена Павлова. Убивающие мужскую потенцию продукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Павловой, сегодня причиной того, что некоторые пары не могут завести детей, становятся проблемы именно с мужским репродуктивным здоровьем. Чтобы избежать этой проблемы, врач призвала мужчин пересмотреть список продуктов, которые они едят каждый день.

В частности, она посоветовала отказаться от фастфуда и содержащих трансжиры продуктов, поскольку они провоцируют ожирение и снижение уровня тестостерона. Кроме того, необходимо сократить количество соленых продуктов в рационе, так как они могут стать причиной артериальной гипертензии и проблем с эрекцией.

Павлова добавила, что выработку тестостерона также ухудшает алкоголь, даже если человек пьет один бокал вина или пива вечером. Врач подчеркнула, что спиртное повреждает сосуды и нервные окончания, что из-за чего у мужчины может возникать эректильная дисфункция.

Доктор добавила, что мужчинам также стоит минимизировать присутствие в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом, сои и насыщенных жиров. По словам Павловой, такая еда усиливает выработку эстрогенов в мужском организме, блокирует тестостерон и провоцирует развитие атеросклероза и появление холестериновых бляшек в сосудах. Впоследствии это тоже вызывает проблемы с эрекцией, так как возникает физическое препятствие для нормального кровенаполнения полового члена.

