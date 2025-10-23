Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 23 октября 2025Забота о себе

Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

Врач общей практики Павлова: Фастфуд и трансжиры снижают уровень тестостерона
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Чтобы поддерживать репродуктивную функцию и нормальный уровень тестостерона, мужчинам необходимо следить за питанием, напомнила врач общей практики Елена Павлова. Убивающие мужскую потенцию продукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Павловой, сегодня причиной того, что некоторые пары не могут завести детей, становятся проблемы именно с мужским репродуктивным здоровьем. Чтобы избежать этой проблемы, врач призвала мужчин пересмотреть список продуктов, которые они едят каждый день.

В частности, она посоветовала отказаться от фастфуда и содержащих трансжиры продуктов, поскольку они провоцируют ожирение и снижение уровня тестостерона. Кроме того, необходимо сократить количество соленых продуктов в рационе, так как они могут стать причиной артериальной гипертензии и проблем с эрекцией.

Павлова добавила, что выработку тестостерона также ухудшает алкоголь, даже если человек пьет один бокал вина или пива вечером. Врач подчеркнула, что спиртное повреждает сосуды и нервные окончания, что из-за чего у мужчины может возникать эректильная дисфункция.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Доктор добавила, что мужчинам также стоит минимизировать присутствие в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом, сои и насыщенных жиров. По словам Павловой, такая еда усиливает выработку эстрогенов в мужском организме, блокирует тестостерон и провоцирует развитие атеросклероза и появление холестериновых бляшек в сосудах. Впоследствии это тоже вызывает проблемы с эрекцией, так как возникает физическое препятствие для нормального кровенаполнения полового члена.

Ранее врач уролог-андролог Роман Алексеев рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин. По его словам, любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы могут указывать на воспалительные процессы или другие нарушения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости