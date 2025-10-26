Мир
09:23, 26 октября 2025Мир

Две азиатские страны заключили мир в присутствии Трампа

Дональд Трамп принял участие в подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
Ольга Коровина
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял участие в подписании декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, лидеры Таиланда и Камбоджи подписали документ на полях саммита АСЕАН, который проходит в Куала-Лумпуре. Согласно декларации, страны договорились об урегулировании конфликта, начавшегося в мае 2025 года. Сообщается, что на подписании присутствовал лично президент США Дональд Трамп.

В церемонии принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В июле он совместными с Трампом усилиями способствовал прекращению огня между войсками двух стран на линии границы. На тот момент конфликт переходил в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Также в урегулировании кризиса участвовал Китай.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

