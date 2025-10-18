Мир
15:55, 18 октября 2025

В США рассмотрят возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

CNN: В США рассматривают возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Александра Качан (Редактор)

Фото: Yekaterina Shtukina / Sputnik / Pool / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил канал CNN.

Встреча может состояться во время поездки Трампа в Азию в конце октября — начале ноября. По словам источников, обсуждение находится на начальном этапе и уверенности в том, что беседа состоится, пока нет. На данный момент логистические вопросы, касающиеся организации встречи, не проработаны, так как контакты между Вашингтоном и Пхеньяном, которые имелись во время первого президентского срока Трампа, отсутствуют.

Источники добавили, что запрос Трампа, направленный Ким Чен Ыну ранее в этом году, остался без ответа.

Ранее Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры двух лидеров длились 2,5 часа. По данным СМИ, встреча завершилась неудачно для украинской делегации.

