Филиппо призвал Францию прекратить вовлекаться в конфликт на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить вовлекаться в конфликт на Украине. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Франция должна избавиться от сумасшедших, которые заявляют о грядущей войне России и Европы.

Ранее он заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об Украине свидетельствуют о его желании продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его дальнейшего завершения. Филиппо назвал это разорением французских вооруженных сил.