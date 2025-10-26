Мир
Францию призвали прекратить вовлекаться в конфликт на Украине

Филиппо призвал Францию прекратить вовлекаться в конфликт на Украине
Марк Ульянов

Фото: Leon Neal / Pool /Getty Images

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить вовлекаться в конфликт на Украине. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Франция должна избавиться от сумасшедших, которые заявляют о грядущей войне России и Европы.

Ранее он заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об Украине свидетельствуют о его желании продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его дальнейшего завершения. Филиппо назвал это разорением французских вооруженных сил.

