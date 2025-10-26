Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

Христофору высмеял слова генсека НАТО Рютте о заканчивающихся у России ресурсах

Известный журналист Алекс Христофору высмеял заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Речь идет о словах главы Североатлантического альянса, который заявил, что у России якобы «заканчиваются деньги и войска».

«Генеральный секретарь НАТО Рютте: у Путина заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник"», — написал кипрский аналитик в своей публикации.

Ранее стало известно, что ракета «Буревестник» может на несколько дней зависать в воздухе, перед тем как поразить цель.