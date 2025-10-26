Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 26 октября 2025Мир

Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

Христофору высмеял слова генсека НАТО Рютте о заканчивающихся у России ресурсах
Ольга Коровина
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Известный журналист Алекс Христофору высмеял заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Речь идет о словах главы Североатлантического альянса, который заявил, что у России якобы «заканчиваются деньги и войска».

«Генеральный секретарь НАТО Рютте: у Путина заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник"», — написал кипрский аналитик в своей публикации.

Ранее стало известно, что ракета «Буревестник» может на несколько дней зависать в воздухе, перед тем как поразить цель.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

    У признанного годным украинца случился приступ в ТЦК

    «Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

    Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

    В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

    Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

    Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

    На концерте российского певца произошла массовая драка

    В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

    Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости