Подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом

Лебедев: Узлы энергоснабжения и склады ВСУ уничтожены в Киевской области

Склады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подстанции, а также узлы энергоснабжения уничтожены в Киевской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Уничтоженные цели: подстанции, узлы энергоснабжения, склады», — поделился подпольщик.

Кроме того, Лебедев отчитался о нанесении серии ударов по промышленной и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ, в Днепропетровской области Украины. Каких-либо конкретных данных о целях он не привел.