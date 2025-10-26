Россия
Промышленная и энергоинфтраструктура ВСУ под Днепропетровском попала под удар

Лебедев: ВС РФ нанесли серию ударов по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России серией ударов поразили промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ), в Днепропетровской области Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрывы в Каменском районе, Павлограде и Кривом Роге. Отмечены серии ударов... по промышленной и энергетической инфраструктуре», — поделился он данными.

Ранее Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Першотравневое в Днепропетровской области. Бои на территории этого региона начались после выхода на западные границы Донецкой народной республики на одном из участков.

