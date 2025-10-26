Мир
17:44, 26 октября 2025

В Польше назвали преимущество России перед Западом

Премьер Польши Туск назвал готовность сражаться преимуществом России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом. Его он назвал в ходе интервью The Times.

По мнению Туска, конфликт с Украиной оказывает негативное влияние на российскую экономику. При этом он не может сказать, что Запад побеждает в противостоянии с Москвой.

Дело в том, что у России имеется большое преимущество перед Западом, а в особенности перед Европой, продолжил государственный деятель. Речь идет о готовности сражаться. Это абсолютно важный вопрос, добавил политик.

Ранее журналист Такер Карлсон предложил Варшаве напасть на Россию. Угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес российского лидера Владимира Путина он назвал игрой мускулами.

