Премьер Польши Туск назвал готовность сражаться преимуществом России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом. Его он назвал в ходе интервью The Times.

По мнению Туска, конфликт с Украиной оказывает негативное влияние на российскую экономику. При этом он не может сказать, что Запад побеждает в противостоянии с Москвой.

Дело в том, что у России имеется большое преимущество перед Западом, а в особенности перед Европой, продолжил государственный деятель. Речь идет о готовности сражаться. Это абсолютно важный вопрос, добавил политик.

Ранее журналист Такер Карлсон предложил Варшаве напасть на Россию. Угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес российского лидера Владимира Путина он назвал игрой мускулами.