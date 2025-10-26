Заблокировавшего российскую заправку тигра записали на видео

В Приморском крае тигр заблокировал людям въезд на заправку

В Приморском крае тигр заблокировал въезд на заправку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в районе села Подъяпольское на проезжую часть в около автозаправочной станции вышел тигр. Один из водителей, который планировал заехать на АЗС, заметил зверя и не смог продолжить движение.

Мужчина за рулем автомобиля заметил тигра при въезде на АЗС и попытался его отпугнуть сигналом, но это не помогло.

