19:14, 26 октября 2025Россия

Заблокировавшего российскую заправку тигра записали на видео

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Приморском крае тигр заблокировал въезд на заправку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в районе села Подъяпольское на проезжую часть в около автозаправочной станции вышел тигр. Один из водителей, который планировал заехать на АЗС, заметил зверя и не смог продолжить движение.

Мужчина за рулем автомобиля заметил тигра при въезде на АЗС и попытался его отпугнуть сигналом, но это не помогло.

Ранее сообщалось, что в российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео.

