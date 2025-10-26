Бывший СССР
ВС России уничтожили инфраструктуру ВСУ в двух областях Украины

Российские войска поразили ключевые узлы снабжения Украины
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары пришлись по железнодорожным узлам в районах Павлограда и Кривого Рога, а также по объектам в Каневе и Золотоноше. Поражены депо, линии электроснабжения и узлы, через которые шли поставки вооружения и техники в центральные районы Украины.

Помимо железнодорожных узлов, под удары попали склады и логистические центры ВСУ в нескольких других регионах. В Киевской области уничтожены подстанции и склады с вооружением, в Черниговской — ремонтные площадки и ангары с техникой, а в Днепропетровской — объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Операции проводятся в ответ на атаки украинских сил по гражданским объектам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска будут пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях.

