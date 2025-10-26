Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 26 октября 2025Мир

Запад упрекнули в недооценке возможностей российского оружия

Подполковник Боссхард: Запад недооценивает возможности российского оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард в беседе с ТАСС упрекнул западные страны в том, что они недооценивают возможности российского оружия.

По его словам, Запад переоценивает свои силы и технологии в ситуации конфликта на Украине, исходя из данных своих оборонных компаний, которые заинтересованы в продвижении собственных вооружений.

Боссхард добавил, что аналогичная ситуация произошла в период Второй мировой войны, когда немцы обнаружили, что СССР строит много танков, причем довольно хороших, например, Т-34, а также истребители Як-9 и другие самолеты.

«Уже тогда русских и их вооружения сильно недооценивали, и это продолжается до сих пор», — заключил отставной подполковник.

23 октября президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по российской территории, ответ Москвы «будет очень сильным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    В России обещали ответить на Tomahawk «совершенно новым оружием»

    Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

    Трамп пригрозил последствиями ХАМАС за отказ вернуть тела заложников

    Россиянам напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы

    В России утвердили новые правила медосмотров для детей

    Запад упрекнули в недооценке возможностей российского оружия

    В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

    Высокий риск заболеваний в осенний период объяснили

    Депутат Рады назвал причину конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости