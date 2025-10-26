Подполковник Боссхард: Запад недооценивает возможности российского оружия

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард в беседе с ТАСС упрекнул западные страны в том, что они недооценивают возможности российского оружия.

По его словам, Запад переоценивает свои силы и технологии в ситуации конфликта на Украине, исходя из данных своих оборонных компаний, которые заинтересованы в продвижении собственных вооружений.

Боссхард добавил, что аналогичная ситуация произошла в период Второй мировой войны, когда немцы обнаружили, что СССР строит много танков, причем довольно хороших, например, Т-34, а также истребители Як-9 и другие самолеты.

«Уже тогда русских и их вооружения сильно недооценивали, и это продолжается до сих пор», — заключил отставной подполковник.

23 октября президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по российской территории, ответ Москвы «будет очень сильным».