27 октября в мире отмечают Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия, Вceмиpный дeнь трудотерапии, а также Международный день плюшевого мишки. Православные верующие в этот день чтут память преподобной Параскевы-Петки Сербской. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия

Праздник был учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 2005 году, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения аудиовизуальных культурных ценностей: фильмов, теле- и радиопередач, аудио- и видеозаписей. По мнению организации, сохранение такого контента требует особых усилий, поскольку носители информации уязвимы и недолговечны.

Вceмиpный дeнь трудотерапии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трудотерапия — это современная методика реабилитации, которая помогает инвалидам, пожилым, а также людям с физическими и психическими заболеваниями. Одна из основных целей этого метода — восстановление мелкой моторики и навыков, необходимых в повседневной жизни: одевания, чистки зубов, написания заметок от руки и так далее.

Праздник посвященный экспертам в области трудотерапии был учрежден в 2010 году по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 октября

Международный день плюшевого мишки;

День национального флага в Греции;

День военно-морских сил США.

Какой церковный праздник 27 октября

День памяти преподобной Параскевы-Петки Сербской

Согласно преданию, преподобная Параскева Сербская родилась в христианской семье. Потеряв отца, она вместе с братом ушла из дома ради подвижнической жизни. Сначала Параскева отправилась в Константинополь, а затем — в Иорданскую пустыню, где прожила в аскезе и молитве до преклонных лет.

Мощи преподобной находятся в Румынии. В день празднования ее памяти у святыни собираются тысячи людей.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 27 октября

День памяти преподобного Николы Святоши Черниговского;

День памяти священномученика Сильвана Газского;

День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия Медиоланских.

Приметы на 27 октября

В народном календаре 27 октября — День Параскевы Грязнухи. Как правило, к этому времени на улицах уже становится сыро и грязно. Отсюда поговорка — «На грязнуху не бывает сухо».

В народной традиции святая Параскева — покровительница женщин и домашнего очага. Поэтому 27 октября любая женская работа запрещалась, а вместо этого девушки отправлялись к святым источникам и молились святой о заступничестве.

Также в этот день было принято печь пироги. Если они получались пышными, значит, скоро в дом придет удача.

27 октября запрещалось мыть пол и стирать одежду — считалось, что вода унесет здоровье.

Фото: Olga Pylypenko / Shutterstock / Fotodom

Кто родился 27 октября

Советский и российский актер прославился ролями в картинах «Белые росы», «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника» и других. Также Караченцов много лет играл на сцене «Ленкома» — актер участвовал более чем в двадцати постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Наиболее популярной среди его театральных работ стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», которую актер исполнял более двадцати лет.

Советская певица, исполнительница русских народных песен. Пользовалась огромной популярностью в годы Великой Отечественной войны, выступала на фронте, поднимая боевой дух солдат. Русланова одна из первых исполнила известную военную песню «Катюша». В 1942 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Кадр: фильм «Концерт фронту»

Кто еще родился 27 октября