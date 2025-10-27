Экономика
10:47, 27 октября 2025

Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь: Для расчетов с Россией используется криптовалюта
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Вьетнам и Россия в настоящее время ищут новые способы взаимных расчетов. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в рамках встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Его процитировало «Прайм».

По его словам, сегодня Ханой использует для расчетов с Москвой криптовалюту.

В свою очередь, Оверчук, как сообщил ТАСС, рассказал, что две страны работают над реализацией идеи о налаживании железнодорожного сообщения через Китай и Монголию. Кроме того, он указал на неизменное сотрудничество России и Вьетнама в сегменте энергетики. Речь в данном случае идет как об ископаемых видах топлива, так и о ядерной энергии.

В начале октября сообщалось о резком падении поставок вьетнамской обуви на американский рынок. Соответствующий показатель опустился на 27 процентов и достиг 611 миллионов долларов. В этом секторе падение оказалось самым сильным с момента введения пошлин властями США. Кроме того, за месяц на 20 процентов рухнул экспорт текстиля и на 24,38 процента — телефонов и комплектующих.

