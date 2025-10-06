Пошлины Трампа обрушили вьетнамский экспорт

Reuters: Поставки обуви из Вьетнама в США упали на 27 процентов

Поставки вьетнамской обуви на американский рынок упали в сентябре на 27 процентов и достигли 611 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что именно в этом секторе падение оказалось самым сильным с момента введения пошлин властями США. Кроме того, за месяц на 20 процентов рухнул экспорт текстиля и на 24,38 процента — телефонов и комплектующих.

Впрочем, несмотря на такое сокращение, общий экспорт Вьетнама в США в сентябре снизился всего на полтора процента, до 13,7 миллиарда долларов.

В начале июня сообщалось, что с января по май 2025 года Россия продала Вьетнаму продовольствия более чем на 150 миллионов долларов, или на 27 процентов больше, чем за первые пять месяцев 2024 года. Основным товаром стала свинина, которой Вьетнам купил на 107 миллионов долларов, или почти вдвое больше, чем в январе–мае 2024 года. Таким образом, эта страна Юго-Восточной Азии попала в топ-3 основных покупателей российской свинины.