Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:25, 27 октября 2025Спорт

Бывшую жену боксера Бивола объявили в розыск

Бывшую жену российского боксера Бивола Екатерину объявили в розыск в Киргизии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @bivol_kate1313

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину объявили в розыск в Киргизии. Об этом сообщает 24.KG.

Против Бивол в Бишкеке возбудили уголовное дело по статье 330 УК Кыргызстана о возбуждении расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды. Ей заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее объявили в розыск, санкция статьи — от пяти до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, основанием стали видеоматериалы, опубликованные 21 октября, где Бивол допустила оскорбительные высказывания в адрес киргизов и других национальностей. В ГУВД подчеркнули, что ее публичность усиливает общественную опасность действий.

Ранее Екатерина Бивол заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить до 516 тысяч.

Пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Борющаяся с раком телеведущая раскрыла свой главный шок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости