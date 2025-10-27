Бывшую жену боксера Бивола объявили в розыск

Бывшую жену российского боксера Бивола Екатерину объявили в розыск в Киргизии

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину объявили в розыск в Киргизии. Об этом сообщает 24.KG.

Против Бивол в Бишкеке возбудили уголовное дело по статье 330 УК Кыргызстана о возбуждении расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды. Ей заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее объявили в розыск, санкция статьи — от пяти до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, основанием стали видеоматериалы, опубликованные 21 октября, где Бивол допустила оскорбительные высказывания в адрес киргизов и других национальностей. В ГУВД подчеркнули, что ее публичность усиливает общественную опасность действий.

Ранее Екатерина Бивол заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить до 516 тысяч.

Пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.