Два столичных аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов. Поясняется, что прекращение функционирования воздушных гаваней необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что авиационные власти также ввели ограничения в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова.

Сейчас дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляющихся к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сбито уже 14 дронов.

