02:02, 27 октября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Собянин: Сбит еще один беспилотник, летевший к Москве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы, достигло четырнадцати. Об уничтожении еще одного беспилотника сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Прежде Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к столице.

26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 БПЛА за четыре часа. Уточняется, что над Белгородской областью сбили 19 БПЛА. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, один дрон был сбит над территорией Московского региона.

