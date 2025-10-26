Почти 20 беспилотников сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили 22 беспилотника над тремя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 26 октября, перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за четыре часа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Над Белгородской областью сбили 19 БПЛА. Еще два дрона уничтожили над Калужской областью и один — над территорией Московского региона.

С 11:00 до 16:00 по московскому времени 26 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников над тремя регионами страны. 17 дронов сбили над Белгородской областью, 6 — над Брянской, 3 — над Курской.