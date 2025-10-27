Эстония пригрозила ответить на воздушную угрозу из России с одного толчка

НАТО в случае нарушения границ будет реагировать на угрозы с первой минуты и одного толчка. Так на вопрос о готовности Таллина сбивать российские самолеты ответил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает в Telegram телеканал «Мы Украина».

«НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с одного толчка», — заявил дипломат.

Он добавил, что Эстония как страна-участница альянса готова сбивать российские самолеты в воздушном пространстве республики «в случае возникновения непосредственной угрозы суверенитету и независимости».

