Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:45, 27 октября 2025Культура

Хабенский рассказал о многоликости Олега Табакова

Константин Хабенский: Олег Табаков был многоликим в хорошем смысле слова
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и художественный руководитель Московского художественного театра им. Чехова Константин Хабенский высказался о народном артисте СССР Олеге Табакове. Его слова передает 5-tv.ru.

По словам народного артиста РФ, Табаков был разным и многоликим в хорошем смысле этого слова. Об этом он сообщил на мероприятии в честь 127-летия театра.

«Все, кто выходит сегодня на сцену, общались с Олегом Павловичем. Они имеют представление, каким он был разным, многоликим в хорошем смысле этого слова. Потому каждый вышедший на сцену является Табаковым», — рассказал Хабенский.

Он также добавил, что вжиться в роль Олега Табакова удалось даже актрисам.

Ранее стало известно, что Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова отправится с гастролями в Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

    Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

    В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости