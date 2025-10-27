Хабенский рассказал о многоликости Олега Табакова

Актер и художественный руководитель Московского художественного театра им. Чехова Константин Хабенский высказался о народном артисте СССР Олеге Табакове. Его слова передает 5-tv.ru.
По словам народного артиста РФ, Табаков был разным и многоликим в хорошем смысле этого слова. Об этом он сообщил на мероприятии в честь 127-летия театра.
«Все, кто выходит сегодня на сцену, общались с Олегом Павловичем. Они имеют представление, каким он был разным, многоликим в хорошем смысле этого слова. Потому каждый вышедший на сцену является Табаковым», — рассказал Хабенский.
Он также добавил, что вжиться в роль Олега Табакова удалось даже актрисам.
Ранее стало известно, что Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова отправится с гастролями в Китай.