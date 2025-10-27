Экономика
18:24, 27 октября 2025

Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

Мэр Казани заявил, что горожане не умеют пользоваться унитазом
Виктория Клабукова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Мэр Казани Ильсур Метшин обвинил жителей в неумении пользоваться унитазами. Слова градоначальника приводит газета «Республика Татарстан».

Свое недовольство Метшин выразил на совещании с руководством местного «Водоканала». Именно поведение горожан градоначальник считает причиной частых засоров в канализации. Уровень аварийности на сетях в Казани высокий: по статистике, оглашенной Метшиным, коммуникации в городе изношены на 70 процентов. За 2024 год, как отмечается, было устранено 11,8 тысячи засоров, а в 2025-м — на тысячу больше. Таким образом, по расчетам мэра, в день возникает полсотни засоров.

Такие показатели Метшин объясняет прежде всего безответственностью горожан. «В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема», — заявил он. В целях минимизации засоров Метшин предлагает проводить с казанцами разъяснительные беседы.

Ранее россиянам назвали предметы, которые нельзя смывать в туалете. Смывать в унитаз допустимо лишь туалетную бумагу — выброс гигиенических средств и памперсов может привести к неисправности канализации.

