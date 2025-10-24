Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:23, 25 октября 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

Сантехник Мохов: В унитаз разрешено смывать только туалетную бумагу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Вопреки распространенному мнению, смывать в унитаз остатки еды, жир и кофе чревато засорами или затоплением квартиры. Об этом россиянам напомнил слесарь-сантехник Алексей Мохов в разговоре c Regions.

Мохов пояснил, что канализационная система предназначена только для удаления сточных вод и отходов, которые могут быть легко растворены и переработаны. Кроме вышеуказанных отходов, продолжил специалист, к неисправности канализации приведет выбрасывание в унитаз гигиенических средств и памперсов.

«95 процентов серьезных засоров в стояках многоквартирных домов происходят из-за гигиенических средств. Их вытаскивают целыми «гирляндами». Ремонт такого засора обходится жильцам в десятки тысяч рублей, а виновнику, если его найдут, могут выставить счет за весь ремонт», — рассказал сантехник. Во избежание проблем он настоятельно порекомендовал смывать исключительно туалетную бумагу и отходы жизнедеятельности, а все остальное отправлять в мусорное ведро.

Ранее в октябре стало известно, что новостройку в Екатеринбурге затопило фекалиями. Один из жильцов сообщил, что в подвале лопнула канализационная труба, из-за чего отходы полились в кладовки и колясочные. Позднее сотрудникам управляющей компании удалось выяснить, что к инциденту привел смыв помидоров в унитаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

    Дмитриев раскрыл позицию России по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости