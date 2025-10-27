Культовая поп-группа вернется на сцену и отправится в мировой тур

Южнокорейская поп-группа BTS выпустит новый альбом в 2026 году

Культовая южнокорейская поп-группа BTS работает над новым альбомом и планирует отправиться в масштабный мировой тур в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, группа уже несколько месяцев работает над новым альбомом, релиз которого запланирован на март следующего года. После этого коллектив планирует дать более 60 концертов в разных странах.

Последний альбом BTS вышел в 2020 году, а в 2022-м участники объявили о перерыве в творческой деятельности. За это время исполнители прошли обязательную военную службу.

В 2024 году сообщалось, что южнокорейский суд оштрафовал участника BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом виде.