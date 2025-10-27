Литва пересмотрела решение о закрытии границы с Белоруссией

Литва начала пропускать через границу с Белоруссией дипломатов и граждан ЕС

Литва начала пропускать через границу с Белоруссией дипломатов и граждан стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

Как сообщается, литовские пограничники начали пропускать через границу с Белоруссией следующие категории граждан:

дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту;

путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно;

граждан Литвы и стран ЕС, членов их семей;

лиц, имеющих вид на жительство в Литве.

По информации ГТК Белоруссии, пропуск указанных категорий граждан начался в 14:30 по московскому времени на контрольно-пропускном пункте «Каменный Лог». При этом КПП «Шальчининкай — Бенякони» остается закрытым на неопределенный срок.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному Литвы в республике Эрикасу Вилканецасу в связи с односторонним закрытием границы. В Минске заявили, что закрытие границы было осуществлено без какого-либо предварительного уведомления.