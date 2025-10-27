Премьер Литвы заявила о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок

Литва закроет границу с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене, передает LRT.

«Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы, и мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить», — заявила Ругинене.

По ее словам, в закрытии границ будут действовать определенные исключения: дипломаты и дипломатическая почта смогу пересекать границу, а граждане Литвы и стран Евросоюза смогут возвращаться из Белоруссии.

Ранее Ругинене заявляла, что Литва закроет границу с Белоруссией, если случаи с метеорологическими шарами повторятся. Она также объявила, что Минску таким образом посылается четкий сигнал, что Вильнюс не будет «спокойно смотреть на подобные действия». Кроме того, она сказала, что уступок Белоруссии в этом вопросе не будет.