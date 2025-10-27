Спорт
11:17, 27 октября 2025Спорт

Норвежцев обеспокоила возможность завершения карьеры Большуновым

Журналист Сальтведт назвал возможное завершение карьеры Большунова потерей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Норвежский обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о возможном завершении карьеры российским лыжником Александром Большуновым, выразив по этому поводу обеспокоенность. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист назвал возможное завершение лыжником карьеры большой потерей для мирового спорта. Он отметил, что Большунов завершит путь «не так, как заслуживает», если изоляция российских лыжников продолжится. По его мнению, мир недосчитался бы серии громких дуэлей Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо, которые могли бы стать украшением дисциплины.

Ранее австрийский лыжник Мики Фермойлен заявил, что во время тренировочных сборов российской команды в Австрии смог обсудить с Большуновым его спортивную форму. Фермойлен добавил, что уровень подготовки российских лыжников в целом снизился.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

