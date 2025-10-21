Австрийский лыжник раскритиковал спортивную форму Большунова

Лыжник Фермойлен: Большунов не в лучшей форме, выглядит не слишком хорошо

Австрийский лыжник Мика Фермойлен раскритиковал спортивную форму трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Его слова приводит издание Nettavisen.

Фермойлен заявил, что встретился с Большуновым в Австрии во время тренировки российских лыжников в Рамзау, и смог обсудить степень подготовки спортсмена. «Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он дышит довольно хорошо, но технически выглядит не слишком хорошо», — сказал он.

Фермойлен добавил, что качество подготовки российских лыжников в целом снизилось. «Я помню, что раньше, когда россияне были в Рамзау, это были тяжелые тренировки, и они все время усердно катались на лыжероллерах и развивали высокую скорость на дальних дистанциях. Но сейчас все немного наоборот. Некоторые из них были довольно медленными», — добавил он.

Ранее Большунова других российских спортсменов включили в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Всего в список попали 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника. FIS пока не оглашала решение по вероятному допуску отечественных лыжников на предстоящую Олимпиаду.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.