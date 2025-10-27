Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:43, 27 октября 2025Культура

Популярный американский рэпер впервые приедет в Россию

Mash: Американский рэпер T.I. даст два концерта в России в 2026 году
Ольга Коровина

Фото: Paras Griffin / Getty Images

Популярный американский рэпер T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что артист выступит в Москве 6 февраля, а 8 февраля даст концерт в Санкт-Петербурге. По данным Mash, переговоры с T.I. велись около месяца, стоимость его выступления — около 500 тысяч долларов (более 39 миллионов рублей).

Сообщается, что рэпер приедет в Россию вместе со своей женой и планирует посетить Суздаль и Переславль-Залесский. Исполнитель якобы уже заказал экскурсии по городам Золотого кольца.

T.I. известен совместными треками с Эминемом, Рианной, Джастином Тимберлейком и другими музыкантами. Среди его хитов — Whatever U Like, My Love и Blurred Lines.

Ранее американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, заявил, что мечтает увидеть Царь-колокол. Артист заявил организаторам своего декабрьского выступления в Москве, что один из символов столицы «выглядит гангстерски».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости