Популярный американский рэпер впервые приедет в Россию

Mash: Американский рэпер T.I. даст два концерта в России в 2026 году

Популярный американский рэпер T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что артист выступит в Москве 6 февраля, а 8 февраля даст концерт в Санкт-Петербурге. По данным Mash, переговоры с T.I. велись около месяца, стоимость его выступления — около 500 тысяч долларов (более 39 миллионов рублей).

Сообщается, что рэпер приедет в Россию вместе со своей женой и планирует посетить Суздаль и Переславль-Залесский. Исполнитель якобы уже заказал экскурсии по городам Золотого кольца.

T.I. известен совместными треками с Эминемом, Рианной, Джастином Тимберлейком и другими музыкантами. Среди его хитов — Whatever U Like, My Love и Blurred Lines.

Ранее американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, заявил, что мечтает увидеть Царь-колокол. Артист заявил организаторам своего декабрьского выступления в Москве, что один из символов столицы «выглядит гангстерски».