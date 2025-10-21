Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

Рэпер Gucci Mane выступит в Москве 13 декабря, он мечтал увидеть Царь-колокол

Американский рэпер Рэдрик Дэвис известный под псевдонимом Gucci Mane, заявил, что мечтает увидеть Царь-колокол. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист заявил организаторам своего декабрьского выступления в Москве, что один из символов столицы «выглядит гангстерски». 13 декабря Gucci Mane впервые даст концерт в Москве, стоимость его выступления оценивается в 200 тысяч долларов. В Россию рэпер прилетит вместе с женой Кейшей Кайор, которая, как сообщают инсайдеры, планирует отправиться на шопинг в московские бутики и прогуляться с супругом по центру города. Сам Рэдрик заявил, что всегда хотел увидеть Кремль, который видел на фото. Сообщается, что он восторгается величием русской культуры.

Дэвис родом из Атланты, его считают одним из родоначальников поджанра под названием трэп. У него в карьере было несколько громких совместных работ с Drake, Weeknd, Lil Wayne, и другими легендами музыки. В 2020 году он был номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми».

