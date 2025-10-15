Российская певица попала в список претендентов на «Грэмми»

Песня певицы Валерии «Исцелю» попала в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми»

Песня певицы Валерии «Исцелю» прошла в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на полученное от академии письмо автору аранжировки к композиции Эдуарду-Андрею Платону.

Артистка подтвердила информацию о попадании в лонг-лист самой престижной мировой премии в области музыки, поделившись первыми эмоциями.

«Моя песня прошла отборочный этап "Грэмми". Наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии. Не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, кажется, нет», — написала Валерия.

Также она поблагодарила за этот успех свою команду, в которой среди прочих и ее сын Артемий, который, как сообщила Валерия, занимался продюсированием композиции.

