Культура
16:47, 15 октября 2025Культура

Российская певица попала в список претендентов на «Грэмми»

Песня певицы Валерии «Исцелю» попала в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми»
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Песня певицы Валерии «Исцелю» прошла в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на полученное от академии письмо автору аранжировки к композиции Эдуарду-Андрею Платону.

Артистка подтвердила информацию о попадании в лонг-лист самой престижной мировой премии в области музыки, поделившись первыми эмоциями.

«Моя песня прошла отборочный этап "Грэмми". Наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии. Не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, кажется, нет», — написала Валерия.

Также она поблагодарила за этот успех свою команду, в которой среди прочих и ее сын Артемий, который, как сообщила Валерия, занимался продюсированием композиции.

Ранее стало известно, что супруг певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

