09:16, 27 октября 2025

Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

В Челябинской области против ударившей школьника учительницы возбудили дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении учительницы, применившей силу к девятилетнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, женщина два раза ударила ученика по голове. Теперь учитель стала фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи намерены дать правовую оценку действиям руководства школы. О случившемся стало известно благодаря публикации в соцсетях видео инцидента.

Ранее в Забайкальском крае избили школьницу и сняли происходящее на видео.

