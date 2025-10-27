Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении учительницы, применившей силу к девятилетнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, женщина два раза ударила ученика по голове. Теперь учитель стала фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи намерены дать правовую оценку действиям руководства школы. О случившемся стало известно благодаря публикации в соцсетях видео инцидента.

