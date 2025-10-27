Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 27 октября 2025Россия

Путин подписал закон об упрощенном оформлении гражданства по рождению

Путин подписал закон об онлайн-заявлении на получение гражданства по рождению
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном оформлении гражданства по рождению. Речь идет о возможности подачи заявления онлайн, следует из размещенного на сайте официального опубликования правовых актов документа.

Если раньше законный представитель ребенка — родитель, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот — мог подать заявление об оформлении российского гражданства по рождению в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично, то теперь появилась возможность электронной подачи такого заявления.

Полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления наделили МВД России. Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что подать заявление смогут, в том числе, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

    Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

    В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости