16:44, 20 октября 2025Россия

В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

В Совфеде одобрили упрощение оформления российского гражданства по рождению
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Конституционный комитет Совфеда одобрил закон, упрощающий порядок оформления российского гражданства по рождению. Об этом сообщает РИА Новости.

Если на сегодняшний день законный представитель ребенка может подать заявление об оформлении российского гражданства по рождению в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично, то в случае принятия нового закона появится возможность электронной подачи такого заявления.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, подать заявление смогут, в том числе, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции.

В свою очередь, МВД России наделяется полномочием по утверждению порядка подачи, приема и рассмотрения электронного заявления.

Ранее сообщалось, что закон об упрощении процедуры оформления ребенку гражданства по рождению был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях.

