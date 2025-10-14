Госдума упростила процедуру подтверждения гражданства России по рождению

Госдума приняла закон об упрощении оформления ребенку гражданства по рождению

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об упрощении процедуры оформления ребенку гражданства по рождению. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. При этом документ необходимо предоставлять очно в территориальный орган МВД, диппредставительство или консульское учреждение.

Закон предлагает подавать заявление на подтверждение гражданства в электронном формате. Однако данное нововведение будет распространяться только на те случаи, когда документ подается в МВД. Ведомство при этом должно установить порядок подачи заявления.

Ранее стало известно, что в России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.