Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 14 октября 2025Россия

Госдума упростила процедуру подтверждения гражданства России по рождению

Госдума приняла закон об упрощении оформления ребенку гражданства по рождению
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об упрощении процедуры оформления ребенку гражданства по рождению. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. При этом документ необходимо предоставлять очно в территориальный орган МВД, диппредставительство или консульское учреждение.

Закон предлагает подавать заявление на подтверждение гражданства в электронном формате. Однако данное нововведение будет распространяться только на те случаи, когда документ подается в МВД. Ведомство при этом должно установить порядок подачи заявления.

Ранее стало известно, что в России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости