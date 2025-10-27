Силовые структуры
16:49, 27 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт мотив расправы психопата над российской учительницей

Мужчина убил учительницу в Бугуруслане из-за того, что та помогала его матери
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Расправившийся с учительницей физкультуры мужчина раскрыл свой мотив. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант проживал вместе с пожилой матерью. Он нигде не работал и жил на пенсию женщины. Она несколько раз обращалась к психиатрам и жаловалась на сына, который периодически избивал ее. Однако, пенсионерка не обращалась в полицию. Фактически, помощь она получала только от проживающей рядом учительницы физкультуры. Та ухаживала за ней и защищала от нападок сына.

Фигурант уже нападал на соседку, но в тот раз ей удалось отбиться.

По информации Shot, 6 октября мать фигуранта не выжила и после этого его состояние ухудшилось. Соседи рассказали, что он начал обвинять педагога в своем одиночестве, отсутствии денег и проявлял агрессию.

Ранее сообщалось, что на допросе у следователя свою вину мужчина признал.

    Все новости