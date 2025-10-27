Посадивший за руль безжизненную учительницу россиянин сделал заявление

В Оренбургской области удушивший учительницу гимназии признал вину

В Бугуруслане Оренбургской области подозреваемый в расправе над учительницей физкультуры прибыл на допрос. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, на допросе мужчина полностью признал свою вину и дал показания. Сейчас следователь ходатайствует об аресте фигуранта сроком на два месяца.

Погибшая — учительница физкультуры в гимназии № 1 в Бугуруслане. По версии следствия, мужчина поджидал ее у принадлежащего ей автомобиля Nissan Qashqai, припаркованного на улице Нагорной.

О преступлении стало известно 25 октября. Учительница планировала сесть в свою машину, когда на нее напал мужчина. Он задушил ее в салоне автомобиля.

После расправы злоумышленник сел за руль и скрылся с места преступления вместе с женским телом. Далеко уехать не получилось — он не справился с управлением и врезался в столб, после чего вышел из автомобиля и усадил тело женщины за руль.