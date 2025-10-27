Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 27 октября 2025Силовые структуры

Посадивший за руль безжизненную учительницу россиянин сделал заявление

В Оренбургской области удушивший учительницу гимназии признал вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бугуруслане Оренбургской области подозреваемый в расправе над учительницей физкультуры прибыл на допрос. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, на допросе мужчина полностью признал свою вину и дал показания. Сейчас следователь ходатайствует об аресте фигуранта сроком на два месяца.

Погибшая — учительница физкультуры в гимназии № 1 в Бугуруслане. По версии следствия, мужчина поджидал ее у принадлежащего ей автомобиля Nissan Qashqai, припаркованного на улице Нагорной.

О преступлении стало известно 25 октября. Учительница планировала сесть в свою машину, когда на нее напал мужчина. Он задушил ее в салоне автомобиля.

После расправы злоумышленник сел за руль и скрылся с места преступления вместе с женским телом. Далеко уехать не получилось — он не справился с управлением и врезался в столб, после чего вышел из автомобиля и усадил тело женщины за руль.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости