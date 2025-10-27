В страдающую от дефицита страну прибыли вагоны с российским бензином

ТАСС: В Монголию прибыли 79 вагонов с российским бензином

В рамках увеличения импорта бензина в страдающую от нехватки бензина Монголию прибыли 79 вагонов с этим видом топлива из РФ. Об этом со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов соседней с Россией страны Гонгорына Дамдинняма сообщает ТАСС.

По словам чиновника, 54 вагона с бензином АИ-92 уже разгружаются и в Улан-Баторе рассчитывают на то, что ситуация с наблюдающимся в последнее время дефицитом бензина на городских АЗС нормализуется к концу недели.

Ранее по итогам беседы Гонгорына Дамдинняма с послом РФ Алексеем Евсиковым стало известно о наращивании поставок, притом что, как указывается в материале, на Россию приходится 99 процентов бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, импортируемого Монголией. Российский дипломат отмечал, что в соцсетях распространяется ошибочное мнение о том, что поставки были сокращены.

В Минпроме в свою очередь отмечали, что в Монголии спрос на бензин растет на 20 процентов в год. В свете этого, подчеркивал глава ведомства, несмотря на «более крупные поставки из Китая», «трудности полностью не исчезли» и власти ведут с Пекином переговоры о двукратном увеличении объемов закупок топлива.